Apple отзывает MacBook Pro из-за проблем с батареями

Американская компания Apple начала отзывную кампанию 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro.

Отзыв коснется ноутбуков, проданных с сентября 2015 по февраль 2017 года. Причиной является повышенный риск возгорания батареи, сообщается на сайте Apple. Там же можно проверить, попадает ли ноутбук под отзыв. Для этого нужно ввести серийный номер гаджета.

Владельцам ноутбуков в авторизованном сервисном центре бесплатно заменят аккумулятор.

Ранее Apple обратилась к своим крупнейшим поставщикам — Foxconn, Pegatron, Wistron и т. д. — с просьбой оценить возможные последствия вывода 15—30% производства из Китая в Индию, Вьетнам, Индонезию и Малайзию.