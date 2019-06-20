Виталий Денисов стал новичком «Рубина»

«Рубин» подписал контракт с 32-летним защитником Виталием Денисовым. Соглашение рассчитано на сезон 2019/20. Виталий Денисов будет выступать за казанский клуб под номером «29», сообщается на официальном сайте команды.

Виталий Денисов родился 23 февраля 1987 года в Ташкенте. Футболом начал заниматься в «Пахтакоре» (Ташкент), затем в «Академике» (Москва). С 2003 г. — в ЦСКА, за который выступал в турнире дублеров, в 2005 г. дебютировал в главной команде в Кубке России. В 2006 г. — в аренде в нижегородском «Спартаке». В 2007—2013 гг. — в днепропетровском «Днепре». С 2013 г. — в московском «Локомотиве». Сезон 2018/19 провел в аренде в самарских «Крыльях Советов». С 2006 года выступает за сборную Узбекистана.

Денисов — чемпион России (2018), обладатель Кубка России (2005, 2015, 2017). Имеет награду обладателя Кубка УЕФА (2005), но в еврокубках в составе армейцев на поле не выходил. В 2013 году признан Федерацией футбола Узбекистана лучшим игроком года.