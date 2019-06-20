Жители России установили новый рекорд по потреблению мобильного трафика

В России установлен рекорд по потреблению трафика через мобильный интернет. Данные приводит Минкомсвязь РФ по итогам I квартала 2019 года.

Объем потребленного трафика составил 3,3 млрд гигабайт, что превысило показатель за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза. В то же время в использовании голосовой связи наблюдается сокращение на 3% — до 108,5 млрд минут, пишут «Известия».

Отмечается, что рост потребления трафика связывают с увеличением количества смартфонов — их проникновение составляет 60%.

Напомним, ранее Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы.