Instagram восстановил работу после сбоя

Социальная сеть Instagram полностью восстановила работу после сбоя. Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter.

Неполадки в работе сервиса произошли в ночь на пятницу, 14 июня. Портал Downdetector зафиксировал жалобы, поступающие со всего мира, в том числе из России.

«Мы полностью восстановились и приносим извинения за этот сбой», — говорится в сообщении Instagram.

Пользователи жаловались на проблемы при обновлении ленты новостей, входе в приложение и просмотре сайта Instagram.

Напомним, ранее пользователи Skype столкнулись со сбоем в работе мессенджера.