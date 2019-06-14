Instagram восстановил работу после сбоя
Социальная сеть Instagram полностью восстановила работу после сбоя. Об этом сообщается на официальной странице компании в Twitter.
Неполадки в работе сервиса произошли в ночь на пятницу, 14 июня. Портал Downdetector зафиксировал жалобы, поступающие со всего мира, в том числе из России.
«Мы полностью восстановились и приносим извинения за этот сбой», — говорится в сообщении Instagram.
Пользователи жаловались на проблемы при обновлении ленты новостей, входе в приложение и просмотре сайта Instagram.
Напомним, ранее пользователи Skype столкнулись со сбоем в работе мессенджера.ТехнологииIT
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