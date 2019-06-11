ВЦИОМ: каждый третий россиянин ассоциирует слово «Россия» с великой державой
Каждый третий гражданин (29%) страны ассоциирует слово «Россия» с понятием «великая держава». Данные приводит ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 31% респондентов отметили, что у них возникает ассоциация со словом «родина», у 9% — с огромной территорией и большой страной. 7% опрошенных отметили сильную армию.
Кроме того, 4% заявили, что Россия ассоциируется с добрыми и хорошими людьми, с надеждой на светлое будущее, передает «РИА Новости».
Среди негативных ассоциаций — низкий уровень жизни (6%), боль за страну и коррупцию (по 3%).
Опрос был проведен 9 июня среде 1600 россиян старше 18 лет.
Напомним, вчера ВЦИОМ сообщал, что половина жителей России довольна уровнем жизни.Общество
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