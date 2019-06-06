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ФАС предложила новый механизм сдерживания цен на бензин

08:57, 06.06.2019
ФАС предложила новый механизм сдерживания цен на бензин
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проработала новый способ влияния на рынок топлива. Замглавы ведомства Анатолий Голомолзин рассказал о предложении ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ.

Аналогичная мера уже действует в отношении вертикально-интегрированных компаний.

Этот механизм, возможно, позволит отказаться от уже давно обсуждаемой темы повышения порога обязательных продаж на бирже, пишут «Известия».

Напомним, что российское правительство продлило до 1 июля соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин, заключенное в ноябре 2018 года.

Ранее «Реальное время» писало, что цены на бензин вновь начали расти. Это объяснили повышением НДС, инфляцией и ростом биржевых котировок.

ПромышленностьНефтьНефтехимияБизнесРозничная торговля
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