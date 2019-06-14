Исследование: 40% молодых россиян нашли работу через знакомых

Более 40% специалистов от 18 до 30 лет нашли работу через друзей и знакомых. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ, которое было проведено на основе всероссийского мониторинга социально-экономического состояния населения с 2012 по 2016 годы.

Как пишет RT, лидером по трудоустройству через друзей или знакомых является сфера строительства — 60%. Далее идут финансы, затем торговля и бытовое обслуживание. Меньше всего работников, трудоустроенных через знакомых, оказалось в сфере образования — 17,6%.

Авторы исследования отмечают, что трудоустройство по знакомству не оказывает особого влияния на зарплату и условия труда. При этом те, кто устроился на работу таким образом, меньше остальных удовлетворены работой.

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