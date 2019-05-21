Пользователи Skype столкнулись со сбоем в работе мессенджера

Вечером 21 мая пользователи Skype во всем мире, в том числе и в России, пожаловались на сбой в работе мессенджера, сообщает портал Downdetector.

В половине поступивших сообщений отмечаются проблемы со входом в аккаунт. В остальной части обращений пользователи жалуются на плохую работу самого сайта. Информация о сбоях поступала от пользователей из Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что в открытый доступ попала база данных почти 50 млн учетных записей в Instagram. В их числе фотографии пользователей, номера телефонов и адреса электронной почты.

Информация некоторое время была доступна для просмотра без паролей.