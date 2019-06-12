В США и Австралии появится воздушное такси Uber

У американской компании Uber появится новая услуга Uber Air (воздушное такси) в австралийском городе Мельбурн, сообщает РБК.

Сообщается, что воздушное такси запустят еще в двух американских городах — Даллас и Лос-Анджелес. Испытательные полеты начнутся в 2020 году, полномасштабный коммерческий запуск запланировали на 2023 год. Пассажиры смогут перемещаться с крыши на крышу по сети посадочных площадок. Воздушное такси будет совершать вертикальные взлет и посадку.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Uber введет запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг. Запрет будет действовать в США и Канаде. Пользователи из этих стран должны ознакомиться с правилами поведения.

