В США и Австралии появится воздушное такси Uber
У американской компании Uber появится новая услуга Uber Air (воздушное такси) в австралийском городе Мельбурн, сообщает РБК.
Сообщается, что воздушное такси запустят еще в двух американских городах — Даллас и Лос-Анджелес. Испытательные полеты начнутся в 2020 году, полномасштабный коммерческий запуск запланировали на 2023 год. Пассажиры смогут перемещаться с крыши на крышу по сети посадочных площадок. Воздушное такси будет совершать вертикальные взлет и посадку.
Напомним, ранее сообщалось, что компания Uber введет запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг. Запрет будет действовать в США и Канаде. Пользователи из этих стран должны ознакомиться с правилами поведения.
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