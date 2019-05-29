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Uber будет запрещать пассажирам с низким рейтингом пользоваться такси

22:55, 29.05.2019
Uber будет запрещать пассажирам с низким рейтингом пользоваться такси
Фото: flickr.com

Компания Uber введет запрет поездок пассажирам, у которых низкий рейтинг.

Как сообщается в блоге сервиса, запрет будет действовать в США и Канаде. Пользователи из этих стран должны ознакомиться с правилами поведения.

Клиентов будут отключать от системы пассажиров на основе рейтинга. Он формируется по отзывам водителей.

Ранее сообщалось, что Uber даст возможность пользователям в США заказывать поездки с молчаливыми водителями.

Функцией «Тихий режим» можно будет воспользоваться бесплатно, но только для поездок премиум-класса. При заказе машины пользователям на выбор будет предложено несколько режимов — «Предпочитаю тишину», «Хочу поболтать» или «Без предпочтений».

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