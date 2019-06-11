Дмитрий Живоглядов перешел из «Уфы» в «Локомотив»

Защитник Дмитрий Живоглядов, выступавший в прошедшем сезоне за «Уфу», перешел в московский «Локомотив». Об этом сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

Соглашение игрока с московским клубом рассчитано на 4 года. Защитник уже выбрал себе второй номер.

«Очень рад присоединиться к «Локомотиву». Помню, как в детстве ходил на матчи железнодорожников в Лиге чемпионов, а когда начал заниматься в академии клуба, подавал мячи. Теперь я вновь в «Локомотиве» и с нетерпением жду шанса сыграть в Лиге чемпионов. Обещаю выкладываться на сто процентов», — сказал Живоглядов.

Дмитрий Живоглядов 4 года провел в академии московского «Локомотива», после чего перебрался в систему московского «Динамо», в составе которого в 2015 году дебютировал на профессиональном уровне. В 2016 году Живоглядов перешел в «Уфу», где отыграл последние три сезона. Всего за уфимский клуб защитник сыграл 81 матч и забил 2 гола. В активе Живоглядова 12 игр за молодежную сборную России.