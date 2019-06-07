В России впервые в истории снизился трафик с пиратских ресурсов

В России впервые в истории замедлился темп роста пиратского трафика, сообщают «Ведомости».

Об этом в рамках ПМЭФ рассказал генеральный директор Group IB Илья Сачков. Он подчеркнул, что, несмотря на прогнозы, общий объем пиратского трафика в 2018 году вырос всего на 10%, хотя в позапрошлом году был 12%. Показатель 2018 года — самый низкий по динамике за последние годы. В то же время выросла доля потребления пиратского контента с мобильных устройств до 31%. Ранее она составляла 23%.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут ввести крупные штрафы для интернет-компаний, законопроект уже практически разработан. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

