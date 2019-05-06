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В России турецких военных обучат обслуживанию зенитных ракетных систем С-400

19:41, 06.05.2019
В России турецких военных обучат обслуживанию зенитных ракетных систем С-400
Фото: mil.ru

В конце мая стартует обучение турецких военных эксплуатации и обслуживанию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщает «Российская газета».

Известно, что около 100 человек пройдут обучение в одном из российских специализированных центров. Курс обучения рассчитан примерно на пять месяцев.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

Президенты двух стран также отметили шаги, которые предпринимаются Анкарой и Вашингтоном для достижения уровня товарооборота в $75 млрд.

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