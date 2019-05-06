В России турецких военных обучат обслуживанию зенитных ракетных систем С-400

В конце мая стартует обучение турецких военных эксплуатации и обслуживанию зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщает «Российская газета».

Известно, что около 100 человек пройдут обучение в одном из российских специализированных центров. Курс обучения рассчитан примерно на пять месяцев.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.



Президенты двух стран также отметили шаги, которые предпринимаются Анкарой и Вашингтоном для достижения уровня товарооборота в $75 млрд.

