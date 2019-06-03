В работе сервисов Gmail и YouTube произошел сбой

Компания Google сообщила о перебоях в работе ряда своих сервисов, в том числе почтовой службы Gmail, видеохостинга YouTube, а также Google Calendar и G Suite.

Сбой случился вечером в воскресенье, 2 июня. Пользователи столкнулись с медленной производительностью и с повторяющимися ошибками, передает NBC.

Неполадки были зафиксированы преимущественно на территории восточных регионов США.

В настоящее время сбой удалось полностью устранить. Специалисты Google намерены выяснить причины возникших проблем.

Ранее сообщалось, что Google увеличит количество рекламы в нескольких своих сервисах.