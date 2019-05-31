Козак поручил выделить жителям Березников 1 млрд рублей

Фото: скриншот видеозаписи

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручение выделить около 1,04 млрд рублей на выплаты жителям города Березники (Пермский край), живущим в районе аварии на рудниках «Уралкалия».

«О необходимости финансирования мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, средств ПАО «Уралкалий» в равных долях (по 1/3) в 2019 году в размере 1 037,4 млн рублей», — говорится в перечне поручений, принятых по итогам совещания о последствиях затопления рудника Верхнекамского месторождения.

«Уралкалию» также поручено ускорить работы по восстановлению гидроизоляционной перемычки между рудниками в подтопляемой зоне. Кроме того, Козак поручил признать еще 15 многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу. Согласно поручению вице-премьера, необходимо к октябрю 2021 года завершить строительство жилья для переселения жителей из этих домов.

Напомним, что в 2006 году на руднике «Уралкалия» в Березниках произошла авария: на одном из участков было обнаружено увеличение притока рассола. В результате постепенного затопления произошло уже несколько обвалов.

В прошлом году проект Russia Beyond выпустил видеоролик «Почему Березники тонут?», где перечислил основные проблемы города.