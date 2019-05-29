ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за заявлений о скачке цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что «такое поведение может привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов».

Ранее президент Независимого топливного союза Павел Баженов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором предупредил о риске резкого скачка цен на бензин.

Так, в тексте говорится о росте оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с 15 апреля по 15 мая — стоимость бензина марки АИ-92 повысилась на 23%, а бензин АИ-95 подорожал на 18,5%.

В ответ Козак попросил не беспокоиться из-за возможного роста цен на бензин.