Независимый топливный союз предупредил о риске резкого скачка цен на бензин

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов 20 мая направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором предупредил о риске резкого скачка цен на бензин.

Так, в тексте говорится о росте оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с 15 апреля по 15 мая — стоимость бензина марки АИ-92 повысилась на 23%, а бензин АИ-95 подорожал на 18,5%. В Саратовской области за указанный период цена АИ-92 выросли на 11,2%, АИ-95 — на 10,4%, пишет РБК.



Баженов отмечает, что в этом году нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки. По его мнению, если не принять срочных мер, то возможно повторение сценария прошлого года, когда произошел резкий скачок и оптовых, и розничных цен. Для избежания этого Баженов предлагает правительству ряд мер: снизить акцизы на топливо класса Евро 5, повысить продажи топлива на бирже и т. д.

Ранее аналитики провели опрос и подсчитали, каковы затраты россиян на бензин. Выяснилось, что почти половина автомобилистов ежемесячно отдают за топливо более 4 тысяч рублей.

