Козак попросил не беспокоиться из-за возможного роста цен на бензин

Правительство считает, что тревога независимых АЗС относительно возможного роста цен на топливо преждевременна, сообщает ТАСС.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Более того, в правительстве бизнес независимых АЗС считают маржинальным.



— Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторное топливо немного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога. Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента, — заметил Козак.

Напомним, президент Независимого топливного союза Павел Баженов 20 мая направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором предупредил о риске резкого скачка цен на бензин.

