Новые футбольные правила вступят в силу 25 июня

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил дату вступления в силу новых правил футбола.

Новая редакция правил заработает с 25 июня в соответствии с решением Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). При этом ранее обсуждалась другая дата — 1 июня. Перенос обусловлен тем, чтобы все страны — члены УЕФА успели ознакомиться с поправками.

Изменения в правилах будут применяться на всех соревнованиях УЕФА, рассказали в пресс-службе организации.

Среди нововведений — игрокам атакующей команды больше нельзя будет становиться в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара, при замене футболист обязан покинуть поле в том месте, где ближе всего к нему располагается боковая линия поля.

Также появится правило, согласно которому мяч должен покидать штрафную площадь при розыгрыше удара от ворот, прежде чем его коснется полевой игрок. Кроме того, теперь в случаях непредумышленной игры рукой, в результате которой был забит мяч или отдана голевая передача, взятие ворот не будет засчитываться.

Напомним, накануне в УЕФА признали ЧМ-2018 в России одним из лучших в истории.