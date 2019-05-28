Apple представила новый iPod Touch впервые с 2015 года
Американская компания Apple представила новый iPod Touch.
Гаджет получил 4-дюймовый дисплей Retina, процессор A10 Fusion, а также 32, 128 или 256 Гб памяти, говорится в сообщении «яблочников».
Также в новом iPod Touch появилась поддержка дополненной реальности (AR) и групповых видеозвонков FaceTime.
Плеер представлен в шести цветах. В продажу он появится уже на этой неделе.
Последний раз iPod Touch обновлялся в 2015 году.
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