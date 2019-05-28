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Apple представила новый iPod Touch впервые с 2015 года

17:45, 28.05.2019
Apple представила новый iPod Touch впервые с 2015 года
Фото: скриншот

Американская компания Apple представила новый iPod Touch.

Гаджет получил 4-дюймовый дисплей Retina, процессор A10 Fusion, а также 32, 128 или 256 Гб памяти, говорится в сообщении «яблочников».

Также в новом iPod Touch появилась поддержка дополненной реальности (AR) и групповых видеозвонков FaceTime.

Плеер представлен в шести цветах. В продажу он появится уже на этой неделе.

Последний раз iPod Touch обновлялся в 2015 году.

Ранее в марте Apple презентовала новое поколение AirPods. Они будут доступны с чехлом для беспроводной зарядки.

Технологии
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