Новости технологий

08:51 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Экс-гендиректор Ozon станет руководителем интернет-ретейлера «Утконос»

08:27, 27.05.2019
Экс-гендиректор Ozon станет руководителем интернет-ретейлера «Утконос»
Фото: flickr.com

Новым генеральным директором «Утконоса» станет Дэнни Перекальски, который в прошлом возглавлял Ozon, сообщает РБК.

Эксперты считают, что теперь судьба российского лидера продуктовой онлайн-розницы станет тесно связана с «Лентой». Знакомый Перекальски отмечает, что последний вступит в новую должность в середине июня. Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин продолжит работу в совете директоров «Ленты», где займется изучением синергии между «Лентой» и «Утконосом».

Напомним, ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов одобрил инвестиционный проект OZON по строительству логистического центра на территории промышленной площадки «Зеленодольск».

ТехнологииОбществоИнфраструктураБизнесРозничная торговля
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров