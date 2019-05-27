Экс-гендиректор Ozon станет руководителем интернет-ретейлера «Утконос»
Новым генеральным директором «Утконоса» станет Дэнни Перекальски, который в прошлом возглавлял Ozon, сообщает РБК.
Эксперты считают, что теперь судьба российского лидера продуктовой онлайн-розницы станет тесно связана с «Лентой». Знакомый Перекальски отмечает, что последний вступит в новую должность в середине июня. Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин продолжит работу в совете директоров «Ленты», где займется изучением синергии между «Лентой» и «Утконосом».
Напомним, ранее президент Республики Татарстан Рустам Минниханов одобрил инвестиционный проект OZON по строительству логистического центра на территории промышленной площадки «Зеленодольск».
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