Новости технологий

08:51 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Глава Huawei заступился за Apple

08:12, 27.05.2019
Глава Huawei заступился за Apple
Фото: Another Believer / wikipedia.org

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры относительно Apple в ответ на решение США внести эту китайскую компанию в черный список, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй. Он заверил, что такое в принципе не случится.

— Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест, — пояснил он.

Чжэнфэй подчеркнул, что Apple — это ведущая в мире компания, «без нее не было бы мобильного интернета». Более того, гендиректор Huawei назвал американскую компанию своим учителем.

Напомним, ранее власти США ввели ограничительные меры в отношении Huawei. В результате запрета на ряд сделок с китайской компанией многие поставщики стали ограничивать сделки с ней.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров