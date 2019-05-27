Глава Huawei заступился за Apple

Руководство Huawei выступает против того, чтобы Пекин предпринимал меры относительно Apple в ответ на решение США внести эту китайскую компанию в черный список, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй. Он заверил, что такое в принципе не случится.

— Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест, — пояснил он.

Чжэнфэй подчеркнул, что Apple — это ведущая в мире компания, «без нее не было бы мобильного интернета». Более того, гендиректор Huawei назвал американскую компанию своим учителем.

Напомним, ранее власти США ввели ограничительные меры в отношении Huawei. В результате запрета на ряд сделок с китайской компанией многие поставщики стали ограничивать сделки с ней.

