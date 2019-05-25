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Из смартфонов Huawei могут исчезнут слоты для карт microSD

23:37, 25.05.2019
Из смартфонов Huawei могут исчезнут слоты для карт microSD
Фото: flickr.com

Китайскую компанию Huawei исключили из организации SD Association. В связи с этим производитель может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD.

Как сообщает портал Slashgear, в связи с этим Huawei нужно будет внести изменения в структуру смартфонов, связанные с увеличением объема внутренней памяти аппаратов. Так как эти вынужденные изменения, то это может повлечь за собой новые расходы и, как следствие, повышение цен на гаджеты.

Ранее сообщалось, что из-за введения запрета Google прекратит сотрудничество с Huawei, что повлечет за собой прекращение обновления ОС Android.

Позже Министерство торговли США сообщило, что откладывает на 90 дней запрет на бизнес с китайским производителем смартфонов Huawei.

Технологии
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