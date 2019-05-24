В правительстве заявили о рисках ограничений в отношении Huawei для российской экономики

Вице-премьер Максим Акимов на конференции ЦИПР-2019 в Иннополисе заявил о рисках для российской экономики из-за ограничений в отношении китайской компании Huawei.

«Я думаю, что риски, скорее, в другом — это средние и долгосрочные риски в экономике, потому что это скажется на темпах мирового экономического роста, а мы очень сильно от них зависим. Потому что если будет тормозиться экономика Китая, то будет тормозиться спрос на углеводороды и на иные товары сырьевого производства... это больно ударит по российскому экспорту», — отметил он, его слова приводит RNS.

Вторым аспектом, вызывающим опасения, является технологическая фрагментация.

Акимов отметил, что вопрос станет темой обсуждения на предстоящем ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что из-за введения запрета Google прекратит сотрудничество с Huawei, что повлечет за собой прекращение обновления ОС Android.

Позже Министерство торговли США сообщило, что откладывает на 90 дней запрет на бизнес с китайским производителем смартфонов Huawei.