Первое решение суда по закону о неуважении к власти вступило в силу

Новгородский областной суд оставил без изменения ранее вынесенное решение Чудовского районного суда Новгородской области, согласно которому Юрию Картыжеву был выписан штраф на 30 тысяч рублей за неуважение к власти, сообщает РБК.

Об этом заявил его адвокат Дмитрий Герасимов. Таким образом, решение Чудовского суда вступило в силу.

Напомним, Картыжев стал первым россиянином, оштрафованным судом за неуважение к власти. Он 31 марта разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» оскорбительную запись в адрес президента РФ Владимира Путина.

