В уфимском аэропорту задержали вылет рейса в Москву

В Уфе в аэропорту произошла задержка на четыре часа вылета рейса SU-1439.

Самолет Sukhoi SuperJet 100 должен был отправиться днем в московский аэропорт «Шереметьево». По неизвестной причине перевозчик задержал вылет, передает «Башинформ».

Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание. В настоящее время самолет вылетел в Москву.

Напомним, вчера сочинский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о минировании.