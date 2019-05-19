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В уфимском аэропорту задержали вылет рейса в Москву

15:09, 19.05.2019
В уфимском аэропорту задержали вылет рейса в Москву
Фото: realnoevremya.ru

В Уфе в аэропорту произошла задержка на четыре часа вылета рейса SU-1439.

Самолет Sukhoi SuperJet 100 должен был отправиться днем в московский аэропорт «Шереметьево». По неизвестной причине перевозчик задержал вылет, передает «Башинформ».

Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание. В настоящее время самолет вылетел в Москву.

Напомним, вчера сочинский аэропорт эвакуировали из-за сообщения о минировании.

БизнесТранспортОбщество Башкортостан
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