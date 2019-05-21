СМИ назвали дату выхода операционной системы Huawei

Операционная система Huawei будет выпущена компанией не раньше осени 2019 года и не позднее весны 2020 года.

ОС будет совместима со всеми телефонами, планшетами, телевизорами и носимыми устройствами Huawei, пишет RNS со ссылкой на Huawei Central.

Платформа будет называться Hongmeng и разрабатывается на основе операционной системы Linux.

Накануне сообщалось, что из-за введения запрета Google прекратит сотрудничество с Huawei, что повлечет за собой прекращение обновления ОС Android.

Позже Министерство торговли США сообщило, что откладывает на 90 дней запрет на бизнес с китайским производителем смартфонов Huawei.