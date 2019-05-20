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СМИ сообщили о попытках трейдеров продать загрязненную российскую нефть в Китай

21:42, 20.05.2019
СМИ сообщили о попытках трейдеров продать загрязненную российскую нефть в Китай
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Нефтетрейдеры Vitol и Unipec предложили своим клиентам в Китае приобрести со скидкой загрязненную при прокачке по трубопроводу «Дружба» российскую нефть.

По данным Reuters, Vitol и Unipec намерены отправить в Китай на танкерах около 700 тысяч тонн загрязненной нефти. Это соответствует почти половине ее объема, отправленного за последние недели на экспорт из российского порта Усть-Луга.

Ранее сообщалось, что европейские нефтегазовые компании Total (Франция) и Eni (Италия) прекратили платить за поступающую им от российских компаний загрязненную нефть. Потребители намерены возобновить платежи после договоренности о компенсации.

ПромышленностьНефть
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