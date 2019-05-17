Белоруссия назвала стоимость оборудования НПЗ, испорченного грязной нефтью РФ

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной российской нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн.



Он уточнил, что Белоруссия будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь, но не назвала итоговую цифру. Более полная информация будет получена во время капремонта НПЗ, который предполагается провести к августу, сообщает «БелТА».



Ранее сегодня Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины. Это связано с отсутствием на территории страны свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.