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Белоруссия назвала стоимость оборудования НПЗ, испорченного грязной нефтью РФ

21:28, 17.05.2019
Белоруссия назвала стоимость оборудования НПЗ, испорченного грязной нефтью РФ
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной российской нефти оборудования на Мозырском НПЗ составляет около $30 млн.

Он уточнил, что Белоруссия будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь, но не назвала итоговую цифру. Более полная информация будет получена во время капремонта НПЗ, который предполагается провести к августу, сообщает «БелТА».

Ранее сегодня Белоруссия вновь приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины. Это связано с отсутствием на территории страны свободных резервуаров для откачки некачественного сырья.

ПромышленностьНефть
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