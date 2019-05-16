Россияне стали реже покупать молоко и кефир из-за падения покупательной способности

В первом квартале 2019 года снизилось потребление большинства видов цельномолочной продукции, сообщает национальный союз производителей молока «Союзмолоко».

Например, молока стали пить меньше на 1,7%, кефира — на 5,8%. Россияне на 10,2% стали реже покупать сметану, творог — на 7,1%. Наибольшее сокращение потребления в категории маргаринов и спредов (падение составляет 13,1%) и сырных продуктов (-19,5%). «Союзмолоко» отмечает, что причиной снижения объемов потребления стало падение покупательной способности.

Напомним, ранее сообщалось, что каждый пятый молочный продукт, проверенный в 2018 году в России Россельхознадзором, являлся фальсификатом, сообщает ТАСС.

Отмечается, что из общего объема исследованной продукции 21,6% оказались фальсифицированными. Соответственно, каждый пятый продукт на прилавке не отвечает заявленному производителем составу.

