«Татфондбанк» проиграл «Нэфису» правопреемство в деле о банкротстве завода СМС

Сегодня Арбитражный суд РТ провел замену заявителя в деле о банкротстве завода СМС — с «Анкора» на «Татфондбанк» и с «Татфондбанка» на «Нэфис Косметикс». В отношении ЗСМС ввели конкурсное производство на полгода. Предприятие связывают со структурами «Нэфиса», с которым «Татфондбанк» вел долгие тяжбы за правопреемство в этом споре. ТФБ требует от завода 3,4 млрд рублей долгов по неоплаченному кредиту и готовится предъявить требования еще на 2 млрд. Заявителем в деле выступила малоизвестная тверская фирма «Анкор», которую в АСВ (конкурсный управляющий «Татфонда») назвали «подставным казачком» ЗСМС и аффилированным с должником, поскольку учредитель завода Юрий Ляшенко выкупил долг перед фирмой в размере 350 тыс. рублей, чтобы самому банкротить собственное предприятие. В дальнейшем госкорпорация обвиняла «Нэфис» в мошенничестве с кредитом. ТФБ оспорил правопреемство Ляшенко, и тверской арбитраж произвел замену истца: с «Анкора» на Ляшенко и с Ляшенко на «Татфондбанк». Вскоре с заявлением стать правопреемником выступил и «Нэфис Косметикс», подавший заявление на вступление в дело о банкротстве ЗСМС с суммой требований 1 млрд рублей. В итоге сегодня Арбитражный суд Татарстана удовлетворил ходатайство компании Ирека Богуславского.

— В удовлетворении заявления ООО «Анкор» о приостановлении производства отказать. В удовлетворении ходатайства ПАО «Татфондбанк» об истребовании доказательств отказать. Ходатайство ПАО «Татфондбанк» о процессуальном правопреемстве удовлетворить. В порядке процессуального правопреемства заменить заявителя по настоящему заявлению с ООО «Анкор» на ПАО «Татфондбанк». Заявление ПАО «Татфондбанк» об отказе от заявления отклонить. Ходатайство АО «Нэфис Косметикс» о процессуальном правопреемстве удовлетворить. В порядке процессуального правопреемства заменить заявителя по настоящему заявлению с ПАО «Татфондбанк» на АО «Нэфис Косметикс». Заявление «Нэфис Косметикс» признать обоснованным. Признать ликвидируемого должника ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» банкротом, открыть конкурсное производство на шесть месяцев до 15 ноября 2019 года.

Конкурсным управляющим назначен член Ассоциации СРО «МЦПУ» Равил Латыпов — кандидатура, предложенная по заявлению «Анкора». Представитель АСВ Валерий Медведев подтвердил «Реальному времени», что намерен обжаловать решение суда.