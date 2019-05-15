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Промышленность

«Татфондбанк» проиграл «Нэфису» правопреемство в деле о банкротстве завода СМС

19:04, 15.05.2019 5
«Татфондбанк» проиграл «Нэфису» правопреемство в деле о банкротстве завода СМС

Сегодня Арбитражный суд РТ провел замену заявителя в деле о банкротстве завода СМС — с «Анкора» на «Татфондбанк» и с «Татфондбанка» на «Нэфис Косметикс». В отношении ЗСМС ввели конкурсное производство на полгода. Предприятие связывают со структурами «Нэфиса», с которым «Татфондбанк» вел долгие тяжбы за правопреемство в этом споре. ТФБ требует от завода 3,4 млрд рублей долгов по неоплаченному кредиту и готовится предъявить требования еще на 2 млрд. Заявителем в деле выступила малоизвестная тверская фирма «Анкор», которую в АСВ (конкурсный управляющий «Татфонда») назвали «подставным казачком» ЗСМС и аффилированным с должником, поскольку учредитель завода Юрий Ляшенко выкупил долг перед фирмой в размере 350 тыс. рублей, чтобы самому банкротить собственное предприятие. В дальнейшем госкорпорация обвиняла «Нэфис» в мошенничестве с кредитом. ТФБ оспорил правопреемство Ляшенко, и тверской арбитраж произвел замену истца: с «Анкора» на Ляшенко и с Ляшенко на «Татфондбанк». Вскоре с заявлением стать правопреемником выступил и «Нэфис Косметикс», подавший заявление на вступление в дело о банкротстве ЗСМС с суммой требований 1 млрд рублей. В итоге сегодня Арбитражный суд Татарстана удовлетворил ходатайство компании Ирека Богуславского.

— В удовлетворении заявления ООО «Анкор» о приостановлении производства отказать. В удовлетворении ходатайства ПАО «Татфондбанк» об истребовании доказательств отказать. Ходатайство ПАО «Татфондбанк» о процессуальном правопреемстве удовлетворить. В порядке процессуального правопреемства заменить заявителя по настоящему заявлению с ООО «Анкор» на ПАО «Татфондбанк». Заявление ПАО «Татфондбанк» об отказе от заявления отклонить. Ходатайство АО «Нэфис Косметикс» о процессуальном правопреемстве удовлетворить. В порядке процессуального правопреемства заменить заявителя по настоящему заявлению с ПАО «Татфондбанк» на АО «Нэфис Косметикс». Заявление «Нэфис Косметикс» признать обоснованным. Признать ликвидируемого должника ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» банкротом, открыть конкурсное производство на шесть месяцев до 15 ноября 2019 года.

Конкурсным управляющим назначен член Ассоциации СРО «МЦПУ» Равил Латыпов — кандидатура, предложенная по заявлению «Анкора». Представитель АСВ Валерий Медведев подтвердил «Реальному времени», что намерен обжаловать решение суда.

ПромышленностьБизнесПроисшествия Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 15 мая
    Вобщем ясно! Одни и те же схематозники — что в процессе вывода активов ТФБ, что в процессе банкротства ! Везде одно мошенничество, в результате которого вкладчики остались без своих денег ! Вот что значит банк с государственным участием !
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  • Анонимно 15 мая
    Лихо как все закручено ! Сначала Нэфис Косметикс был поручителем по выданному кредиту на 3,4млрд якобы на строительство Завода СМС (который уже давно построен на территории того же Нэфиса и находится по тому же адресу, что и Нэфис). Затем сбросил с себя бремя поручительства с помощью нашего «справедливового суда». А теперь еще тот же самый суд сделал его еще и Конкурсным управляющим в обанкроченном Заводе СМС. А у Следственного Комитета РТ не возникает вопроса —куда же все-таки делись 3,4млрд и почему Конкурсным управляющим стал сам поручитель?
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  • Анонимно 06:02
    Просто крутое решение нашего «справедливого суда» ! Сам же бывший поручитель по кредиту в 3,4млрд «Нэфис Косметикс», который удачно избавился от своего поручительства, теперь уже и Конкурсный управляющий ???!!! Просто супер решение !!! Тогда вопрос к Следственному Комитету РТ — а где тогда 3,4млрд и в чьих карманах они осели ??? Это же деньги вкладчиков Татфондбанка, которые до сих пор не могут полностью их вернуть !!!
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    Анонимно 10:21
    "Нэфис" - не конкурсный управляющий, а заявитель в деле о банкротстве ЗСМС вместо "Анкора", суд поменял истца. То есть теперь процедура банкротства будет идти под контролем "Нэфиса" по упрощенной схеме, против чего выступали в АСВ.
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  • Анонимно 15:14
    Неплохо бы с этих схематозников эти денежки стряски и раздать населению, которым должен ТФБ. Как раз 4 млрд не хватало, по-моему
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