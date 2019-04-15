«Нэфис» подал заявление о вступлении в дело о банкротстве ЗСМС с суммой 1 миллиард рублей

Фото: Максим Платонов

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» — АСВ продолжает борьбу против упрощенной схемы банкротства близкого к «Нэфису» завода СМС, чтобы не допустить потерь для конкурсной массы ТФБ ценой в 3,4 млрд рублей. Между тем «Нэфис Косметикс» в начале апреля подал заявление о вступлении в дело о банкротстве ЗСМС с суммой требований почти в миллиард (928,6 млн рублей).

На прошлом заседании представитель завода попросила об объединении заявлений к должнику. Аналогичное ходатайство подал учредитель ЗСМС Юрий Ляшенко. Представитель АСВ попросил отложить разбирательство в связи с невступлением в законную силу определения о процессуальном правопреемстве (ТФБ определили правопреемником заявителя в деле о банкротстве ЗСМС — фирмы «Анкор», Ляшенко оспаривает это решение). Но и к сегодняшнему дню апелляцию рассмотреть не успели, заседание вновь перенесли.

Ранее «Реальное время» писало, как стартовала процедура признания финансовой несостоятельности ЗСМС по заявлению тверской компании «Анкор» с суммой требований 355 тыс. рублей. Тогда же «конкурсник» ТФБ уже высказывал свое отношение к истцу: никому не известная тверская фирма, скорее всего, «подставной казачок», с помощью которого должник избежит уплаты всех долгов, и права кредиторов ТФБ будут нарушены.

Основным доводом для претензий АСВ было то, что долг завода перед «Анкором» выкупил сам учредитель завода — Юрий Ляшенко (экс-совладелец «Нэфиса»). ТФБ, желая взять банкротство ЗСМС под свой контроль, также выкупил этот долг, перечислив деньги в адрес «Анкора» через тверского нотариуса.

Еще одним поводом усомниться в намерениях истца было и то, что ЗСМС исправно выплачивал по 40 млн рублей в месяц по банковскому кредиту, а долг перед «Анкором» в 355 тыс. рублей погасить оказался не в состоянии. В суде АСВ настаивало, что, исходя из документов, представленных должником, можно сделать вывод о полной заинтересованности лица, которое намерено совершить правопреемство.