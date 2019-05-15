В работе «Википедии» произошел сбой

Пользователи сообщили о сбое в работе интернет-энциклопедии «Википедия».

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой произошел около 15.40 по московскому времени.

Проблемы со входом на сайт интернет-энциклопедии испытывают жители США и ряда европейских стран, в том числе Великобритании, Франции, Италии, Германии и Венгрии.



В России больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.



Ранее произошел сбой в работе соцсети «ВКонтакте». О неполадках сообщали жители Казани, Перми, Нижнего Новгорода, Самары и других городов.

