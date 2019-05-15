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В работе «Википедии» произошел сбой

16:39, 15.05.2019
В работе «Википедии» произошел сбой
Фото: ru.wikipedia.org

Пользователи сообщили о сбое в работе интернет-энциклопедии «Википедия».

Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой произошел около 15.40 по московскому времени.

Проблемы со входом на сайт интернет-энциклопедии испытывают жители США и ряда европейских стран, в том числе Великобритании, Франции, Италии, Германии и Венгрии.

В России больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее произошел сбой в работе соцсети «ВКонтакте». О неполадках сообщали жители Казани, Перми, Нижнего Новгорода, Самары и других городов.

ТехнологииIT
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