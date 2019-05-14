В Пермь 21 мая прилетит вице-премьер РФ Дмитрий Козак

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак 21 мая должен прилететь в Пермь, где проведет совещание по развитию химической промышленности.

Проведение мероприятия запланировано на площадке «Сибур Химпрома». На совещании ожидается присутствие заместителя министра энергетики РФ Павла Сорокина, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, а также представителей крупных промышленных предприятий из регионов России.

В пресс-службе «Сибур Химпрома» уточнили, что в этот же день на предприятии состоится открытие производства пластификатора ДОТФ, являющегося продуктом импортозамещения в нефтехимической отрасли России, передает «Коммерсант».

Напомним, что 10 апреля Дмитрий Козак посещал Татарстан с рабочим визитом. Он принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 50-летия КАМАЗа. Также Козак проехал за рулем гоночного КАМАЗа и посетил завод по производству коробок передач для грузовиков.

