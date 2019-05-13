Минтруд РФ опубликовал список профессий жителей сел, которые могут претендовать на надбавку к пенсии

Министерство труда и социальной защиты России подогтовило законопроект о расширении списка профессий сельских тружеников, которые смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии.

Соответствующее поручение давал ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В новом списке профессий учитываются не только характерные для сельского хозяйства, но и те, «в функциональные обязанности которых входят работы, связанные с обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной техники и производственного оборудования; обслуживанием, в том числе охраной производственных объектов сельского хозяйства», пишет «РИА Новости».



В список также предлагается включить индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Ранее СМИ сообщили, что в России жительницам сельской местности могут продлить рабочий день.