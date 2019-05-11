Россиянам предложат пользоваться электроприборами по расписанию для экономии

Российские энергетики готовят новшества, которые позволят россиянам сэкономить на электроэнергии. В частности, гражданам предложат пользоваться электрическом в определенное время.



При таком способе потребления будет снижена пиковая нагрузка на электросети. Кроме того, в этом случае не потребуется строительство новых станциц, за которые нужно будет платить потребителям.



В мировой практике основным решением для вовлечения мелких и средних потребителей, в том числе населения, в такие проекты стало создание специальных компаний – агрегаторов, которые объединяют несколько потребителей.



«Когда мы говорим про нового агрегатора, то идеальный образ — когда у меня и у вас дома стоят чайник-термос, кондиционер с таймером, контроллер и прочее, которые могут контролировать время включения электроприборов» — пояснил соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО «Т-Система»Олег Гринько.



Как сообщает "РИА Новости", в марте 2019 года вышло постановление правительства о таких пилотных проектах. Стартуют они с июля этого года и будут проводиться до конца 2020 года.



Ранее "Реальное время" писало, что Татарстан за январь — февраль увеличил производство электроэнергии на 7,4%.

