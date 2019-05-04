Российский боец Магомед Бибулатов покинул UFC

Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Спортсмен будет выступать в организации Absolute Championship Akhmat (ACA). Бибулатов переходит в другую организацию в связи с закрытием его весовой категории – наилегчайшей

весовой категории, передает ТАСС.

Бибулатов выступал в UFC с 2017 года. Всего на его счету одна победа и два поражения в организации. В ММА за его плечами 14 побед и два поражения.

Напомним, ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой осенью в Абу-Даби.