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Российский боец Магомед Бибулатов покинул UFC

21:23, 04.05.2019
Российский боец Магомед Бибулатов покинул UFC
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

Спортсмен будет выступать в организации Absolute Championship Akhmat (ACA). Бибулатов переходит в другую организацию в связи с закрытием его весовой категории – наилегчайшей
весовой категории, передает ТАСС.

Бибулатов выступал в UFC с 2017 года. Всего на его счету одна победа и два поражения в организации. В ММА за его плечами 14 побед и два поражения.

Напомним, ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой осенью в Абу-Даби.

Спорт
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