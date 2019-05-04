СМИ сообщили о готовящихся терактах на Шри-Ланке

В Коломбо могут произойти еще ряд терактов. Об этом сообщает английская газета Daily Mirror со ссылкой на правоохранителей.

В связи с возможными взрывами усилены меры безопасности в городе. Дополнительные силы брошены на охрану мостов, увеличено число патрулей на реках и каналах.

Власти Шри-Ланки создали специальный командный центр по противодействию террористам. Уточняется, что «угроза до сих пор не снята».

Также были отменены воскресные службы в католических церквях.

Напомним, ранее правоохранители задержали двух главных подозреваемых в организации серии взрывов на Шри-Ланке.