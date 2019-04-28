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Правоохранители задержали двух главных подозреваемых в организации серии взрывов на Шри-Ланке

12:25, 28.04.2019
Правоохранители задержали двух главных подозреваемых в организации серии взрывов на Шри-Ланке
Фото: commons.wikimedia.org

На Шри-Ланкн задержали двух братьев, которые являются главными подозреваемыми в организации серии взрывов.

По данным Ada Derana, это Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.

Также были задержаны еще два человека.

Напомним, что взрывы на Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье, 21 апреля. Бомбы были заложены в храмах и отелях страны. Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию взрывов.

Власти Шри-Ланки сообщили, что представленные ранее данные о 359 погибших оказались завышены. По последней информации, при взрывах погибли от 250 до 260 человек.

Происшествия
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