У финала шоу «Голос. Дети» оказался самый низкий рейтинг за историю программы

Рейтинг финала шоу «Голос. Дети» составил 4,6%, его посмотрели только 3,2 млн человек, сообщает «Российская газета».

В прошлом сезоне их было на 600 тысяч больше, а в четвертом сезоне — на 500 тысяч. Прошедший шестой сезон и на других этапах оказался с самым низким рейтингом за все время существования проекта.

Напомним, голландская компания Talpa Media, которая обладает правами на шоу «Голос», обеспокоена ситуацией с голосованием в финале российской версии шоу «Голос. Дети».



Ранее Первый канал заявил о планах проверить результаты голосования, в результате которого победительницей шоу стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.









