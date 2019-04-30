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У финала шоу «Голос. Дети» оказался самый низкий рейтинг за историю программы

21:53, 30.04.2019
У финала шоу «Голос. Дети» оказался самый низкий рейтинг за историю программы
Фото: скриншот видео youtube.com

Рейтинг финала шоу «Голос. Дети» составил 4,6%, его посмотрели только 3,2 млн человек, сообщает «Российская газета».

В прошлом сезоне их было на 600 тысяч больше, а в четвертом сезоне — на 500 тысяч. Прошедший шестой сезон и на других этапах оказался с самым низким рейтингом за все время существования проекта.

Напомним, голландская компания Talpa Media, которая обладает правами на шоу «Голос», обеспокоена ситуацией с голосованием в финале российской версии шоу «Голос. Дети».

Ранее Первый канал заявил о планах проверить результаты голосования, в результате которого победительницей шоу стала 10-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова.




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