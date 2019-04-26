Волейболистки «Динамо-Казань» обыграли «Уралочку» со счетом 3:1

Казанские волейболистки из «Динамо» сегодня провели с «Уралочкой» из Нижнего Тагила второй матч серии за третье место в чемпионате России. На этот раз они одержали победу со счетом 3:1.

В этот раз хозяйкам удалось обыграть соперниц в первом, третьем и четвертом сетах (28:26; 14:25; 26:24; 25:15).

Напомним, что накануне прошел первый матч, в котором лидерство осталось за «Уралочкой». Сейчас в серии до трех побед счет 1:1. Следующие два матча должны пройти в Нижнем Тагиле 30 апреля и 1 мая.