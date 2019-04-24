В Нижнем Новгороде продают две действующие нефтебазы за более чем 200 млн рублей

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В Нижнем Новгороде выставили на продажу две действующие нефтебазы. Информация об этом была размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.

Одна из нефтебаз площадью 2 тыс. кв. м расположена на улице Памирской. На ее территории располагаются три резервуара, четыре установки, железнодорожные пути протяженностью 160 м с эстакадой со сливным устройством, автомобильная площадка слива-налива нефти. Стоимость базы оценивается в 120 млн рублей.

Вторая нефтебаза находится недалеко от метро «Буревестник». На территории базы располагается насосная станция, посты автоматизированного слива нефтепродуктов, железнодорожная ветка со сливной железнодорожной эстакадой на семь постов. Стоимость этого объекта составляет 95 млн рублей.