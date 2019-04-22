Поставки «чистой» нефти из России в Белоруссию возобновятся через 8—10 дней

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получат качественную нефть из России в течение ближайших 8—10 дней. Об этом сообщил главный инженер ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрей Вериго.

Он пояснил, что от источника загрязнения, который ранее был обнаружен на участке Самара — Унеча, до белорусской границы около 1,5 тысячи км. При этом скорость нефтяного потока в трубопроводе — 6—7 км в час, передает «Интерфакс».

Таким образом, необходимо не менее 8—10 дней, чтобы качественная нефть заместила в трубопроводе испорченную.



В пятницу в «Белнефтехиме» сообщили, что произошло ухудшение качества российского сырья. Представители концерна уточнили, что нефть содержит «хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения по стандарту». После этого концерн временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов.

