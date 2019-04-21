Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара-Унеча

«Транснефть» сообщила, что обнаружила источник загрязнения нефти, которая поставляется в Белоруссию.

В российской компании рассказали, что источник загрязнения находится на участке Самара-Унеча.

«В ближайшее время стороны намерены обсудить технические и компенсационные вопросы»,— сообщает издание "Вестник Нафтана".



В пятницу в «Белнефтехиме» сообщили, что произошло ухудшение качества российского сырья. Представители концерна уточнили, что нефть содержит «хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения по стандарту». В связи с этим сегодня концерн временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов.

