Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества российского сырья

Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals. Об этом сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.



Он уточнил, что белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть".



Советник президента "Транснефти" Игорь Демин рассказал, что ситуация с качеством нефти в трубопроводе "Дружба" должна нормализоваться к 22-23 апреля, передает "РИА Новости".



В пятницу в "Белнефтехиме" сообщили, что произошло ухудшение качества российского сырья. Представители концерна уточнили, что нефть содержит "хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения по стандарту".

