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Промышленность

Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества российского сырья

13:58, 21.04.2019
Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов из-за качества российского сырья
Фото: mil.ru

Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals. Об этом сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.

Он уточнил, что белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть".

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин рассказал, что ситуация с качеством нефти в трубопроводе "Дружба" должна нормализоваться к 22-23 апреля, передает "РИА Новости".

В пятницу в "Белнефтехиме" сообщили, что произошло ухудшение качества российского сырья. Представители концерна уточнили, что нефть содержит "хлорорганические соединения, превышающие в десятки раз предельные значения по стандарту".

ПромышленностьНефть
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