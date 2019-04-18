Apple планирует выпустить новый бюджетный смартфон в 2020 году

Американская компания Apple намерена выпустить новый бюджетный смартфон.

Планируется, что гаджет будет похож на iPhone 8 с 4,7-дюймовым дисплеем. Он получит процессор A13, однолинзовую заднюю камеру, 128 Гб встроенной памяти, а также ряд других новшеств, пишет Economic Daily News.

По информации издания, смартфон выйдет в 2020 году.

Напомним, ранее аналитики назвали самые продаваемые продукты Apple за I квартал 2019 года.