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Apple планирует выпустить новый бюджетный смартфон в 2020 году

07:57, 18.04.2019
Apple планирует выпустить новый бюджетный смартфон в 2020 году
Фото: pixabay.com

Американская компания Apple намерена выпустить новый бюджетный смартфон.

Планируется, что гаджет будет похож на iPhone 8 с 4,7-дюймовым дисплеем. Он получит процессор A13, однолинзовую заднюю камеру, 128 Гб встроенной памяти, а также ряд других новшеств, пишет Economic Daily News.

По информации издания, смартфон выйдет в 2020 году.

Напомним, ранее аналитики назвали самые продаваемые продукты Apple за I квартал 2019 года.

ТехнологииIT
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