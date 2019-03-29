В Ижевске сменят проблемного застройщика жилого комплекса «Радужный»

У жилого комплекса «Радужный» в Ижевске, включающего в себя два дома на ул. Нижней, будет заменен застройщик. Эту меру одобрил Минстрой России в связи с тем, что башкирская компания «Интеграл» не смогла завершить возведение зданий, сообщает пресс-служба Минстроя Удмуртии.

Дома должны были ввести в эксплуатацию три года назад. Завершения строительства ожидают 145 человек.

«Застройщик долгое время обещал им достроить дома, один из которых имеет высокую степень готовности, а второй построен лишь на 30%, но так и не выполнил обязательств. Вошел в банкротство, которое законодательно дает право применить процедуру смены застройщика», — рассказала замминистра строительства Удмуртии Ольга Дубовцева.

В настоящее время уже есть инвестор, готовый достроить дома. 17 апреля ожидается решение Арбитражного суда.