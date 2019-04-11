БСК избрала в правление директор по технологии и развитию Фаткуллина

Совет директоров «Башкирской содовой компании» (БСК) избрал членом правления директора по технологии и развитию Раиля Фаткуллина.

Об этом говорится в сообщении компании.

Также совет назначил дату общего собрания акционеров БСК. Оно состоится 17 мая.

Напомним, что по итогам 2018 года компания выпустила 1,7 млн тонн кальцинированной соды. БСК отчиталась об увеличении объемов производства еще в январе.

Раиль Фаткуллин родился в 1979 году в Стерлитамаке. Трудовой путь начал в 2004 году в ОАО «Каустик» начальником ПРБ цеха №27. Уже через четыре года занял должность заместителя главного инженера по технологии и развитию ОАО «Каустик». На пост директора по технологии и развитию БСК был назначен в 2014-м.