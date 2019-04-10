В Челнах 27 мая планируется открыть завод каркасов кабин КАМАЗа и Daimler

Новый завод КАМАЗа и Daimler по производству кабин для грузовиков будет открыт в Набережных Челнах 27 мая текущего года. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак.

«В ближайшее время будет запущена новая задача — это завод по производству кабин, 27 мая запускаем» — цитирует Козака ТАСС.

Он также добавил, что КАМАЗ достойно встречает свой 50-летний юбилей с полным обновлением производства.

Напомним, что сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Козак прибыл в Татарстан с рабочим визитом. Основная цель его приезда в республику — участие в заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 50-летия КАМАЗа.

