«Казаньоргсинтез» повысил энергоэффективность производства, снизив потери тепла на 3%

Фото: Роман Хасаев

ПАО «Казаньоргсинтез» приняло участие в Татарстанском международном форуме по энергоресурсоэффективности и 20-й Международной специализированной выставке «Энергетика. Ресурсосбережение». На своем стенде предприятие представило проект «Снижение потерь тепловой энергии как инструмент повышения энергоэффективности производства в ПАО «Казаньоргсинтез». Проект, реализованный в 2016—2018 годах, стал частью большой «Программы по снижению потерь тепловой энергии и теплоносителя на 2015—2018 гг. с перспективой до 2020 года». За три года на «Казаньоргсинтезе» была проведена масштабная реконструкция и модернизация тепловых сетей с заменой тепловой изоляции для минимизации потерь тепла и повышения эффективности использования тепловой энергии на производстве.

На открытии форума президент РТ Рустам Минниханов осмотрел стенд ПАО «Казаньоргсинтез». Представляя проект, генеральный директор предприятия Фарид Минигулов отметил, что на предприятии был принят стандарт по тепловой изоляции сетей и благодаря программе «Казаньоргсинтез» за три года снизил теплопотери на 3%, что составляет около 100 млн рублей. Все мероприятия по реконструкции и модернизации в рамках программы должны окупиться за полтора года. Всего в программу было вложено 160 млн рублей.

Сейчас на «Казаньоргсинтезе» разработан «План мероприятий, направленных на снижение потерь энергоресурсов в подразделениях Общества, на 2018—2020 гг. и на перспективу до 2025 года». Он стал логическим продолжением представленного на выставке проекта.